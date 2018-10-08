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    МВД: За минувшие два дня в дорожных авариях погибли 7 человек

    © Report

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана с 6 по 8 октября.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, за минувшие два дня было зарегистрировано 192 преступления, 35 из которых раскрыты по "горячим следам".

    Раскрыто 5 преступлений, совершенных в предыдущие периоды. Задержаны и переданы по назначению 24 человека, находившихся в розыске, в том числе 1 за уклонение от выполнения гражданско-правовых обязательств и 13 разыскиваемых должников.

    На автомобильных дорогах страны зафиксировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 7 человек, пострадали 11 человек.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 16 фактов, связанных с оборотом наркотических средств. 

    Задержаны 43 подозреваемых в совершении преступлений.

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