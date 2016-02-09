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    ​МВД распространило информацию о гибели в Имишли иностранцев

    По факту в местном отделении полиции ведется расследование

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) распространило официальную информацию о гибели в канале на территории Имишли иностранцев.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства, 8 февраля в 20 часов с моста в канал на территории села Халфали Имишлинского района упал автомобиль марки "Toyota", взятый в аренду гражданином Катара Салимом Али Саид Алмари.

    В результате ДТП С.Алмари и его пассажир гражданин Саудовской Аравии Мелшари Заид Аль Субейд погибли. Еще один пассажир - иностранец Абдульазиз Аль Кабия был госпитализирован и после оказания медиками первой медицинской помощи отпущен.

    По факту в отделении полиции Имишлинского района ведется расследование. 

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