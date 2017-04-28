 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МВД распространило информацию о ДТП с участием автомобиля ДПС

    Факт расследуется Главным управлением следствия и дознания© Report.az

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) распространило информацию о ДТП в Сальянском районе с участием автомобиля марки BMW Дорожно-патрульной службы (ДПС), в результате которого погибли два человека.

    Как сообщает Report, в информации говорится, что 27 апреля в 12 часов в сальянском селе Еникенд столкнулись управляемый жителем Астаринского района Азадом Ахундовым автомобиль марки Mercedes и автомобиль BMW, за рулем которого находился Натик Мамедъяров.

    В результате, на месте происшествия погибли А. Ахундов и один из его пассажиров – житель Баку Эмиль Махмудов. Остальные 3 пассажира А. Ахундова, а также Н. Мамедъяров и один его пассажир госпитализированы.

    Факт расследуется Главным управлением следствия и дознания. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi