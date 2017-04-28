МВД распространило информацию о ДТП с участием автомобиля ДПС

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Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) распространило информацию о ДТП в Сальянском районе с участием автомобиля марки BMW Дорожно-патрульной службы (ДПС), в результате которого погибли два человека.

Как сообщает Report, в информации говорится, что 27 апреля в 12 часов в сальянском селе Еникенд столкнулись управляемый жителем Астаринского района Азадом Ахундовым автомобиль марки Mercedes и автомобиль BMW, за рулем которого находился Натик Мамедъяров.

В результате, на месте происшествия погибли А. Ахундов и один из его пассажиров – житель Баку Эмиль Махмудов. Остальные 3 пассажира А. Ахундова, а также Н. Мамедъяров и один его пассажир госпитализированы.

Факт расследуется Главным управлением следствия и дознания.