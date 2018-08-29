Мужчина, препятствовавший движению автобуса в Баку: Я раскаиваюсь

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Сотрудники Комитета против пыток провели мониторинг камер временного содержания Наримановского РУП.

Об этом Report сообщили в комитете.

В мониторинге приняли участие председатель комитета Турал Гусейнов, зампред комитета Эльчин Ширинов и эксперт Гартал Гусейнов.

Цель мониторинга состояла в ознакомлении с условиями содержания заключенных. В комитете сообщили, что никаких негативных факторов выявлено не было, в изоляторах соблюдены все надлежащие условия.

В ходе мониторинга состоялись встречи с 11 заключенными, никто из них не пожаловался на условия содержания. Члены мониторинговой комиссии навестили и жителя Губы Наби Агаева, на протяжении нескольких дней мешавшего движению автобуса №199, за что он получил 30 суток заключения. Н.Агаев признался, что раскаивается в содеянном.