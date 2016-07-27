Министерство: Четверо раненых при взрыве на заводе в Ширване выписаны домой

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Министерство оборонной промышленности Азербайджана распространило официальное заявление в связи с пострадавшими при взрыве на заводе "Араз" в Ширване.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что несколько раненых при взрыве на заводе "Араз" министерства оборонной промышленности в Ширване, который произошел 26 июля примерно в 15:35, выписаны домой: "Сегодня утром выписаны 4 человека, пострадавших во время взрыва 26 июля на заводе "Араз" министерства оборонной промышленности в Ширване, и госпитализированных в больницы. Еще несколько человек будут выписаны в течение дня. Лечение остальных продолжается под наблюдением врачей".

Напомним, что 26 июля примерно в 15:30 в утилизационной части завода "Араз" министерства оборонной промышленности Азербайджана, расположенном в городе Ширван, произошел взрыв. В результате взрыва 2 человека погибли, еще 24 были ранены.