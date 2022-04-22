Ликвидирован пожар в российском оборонном НИИ в Твери

Возгорание в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны в Твери ликвидирован

Возгорание в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны РФ в Твери ликвидирован.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В 07:33 объявлена полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства, отметив, что сейчас проводится разборка и проливка сгоревших конструкций и устанавливаются точные причины возгорания.

По последним данным, в результате пожара погибли шесть человек и 24 пострадали, 13 из них находятся в больницах, 11 помощь оказана амбулаторно.

Возгорание в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны произошло днем в четверг в Твери.