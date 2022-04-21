О нас
Аудио новости

Число умерших в результате пожара на предприятии МО РФ достигло 5 человек

Число умерших в результате пожара на предприятии МО РФ достигло 5 человек В результате ЧП в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны РФ погибли пять человек, пострадали 25, судьба еще одного человека пока остается неизвестной.
В регионе
21 апреля 2022 г. 17:13
Число умерших в результате пожара на предприятии МО РФ достигло 5 человек

В результате ЧП в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны РФ погибли пять человек, пострадали 25, судьба еще одного человека пока остается неизвестной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в экстренных службах региона.

При этом представитель скорой помощи Твери сообщал о 20 пострадавших. В областном ГУ МЧС подтвердили наличие пострадавших, не уточнив их число.

По информации экстренных служб, некоторые пострадавшие надышались дымом, многие получили травмы, выпрыгивая из окон горящего здания. На место происшествия прибыло 14 машин скорой для оказания помощи.

В больницах, куда доставили пострадавших, сообщили о госпитализации 13 человек после ЧП.

15.04

Возгорание в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны произошло днем в четверг в Твери.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Тверской области.

По данным представителя скорой помощи города, погиб один человек, еще 20 пострадали. Их состояние не уточняется.

Источник сообщает, что за медицинской помощью обратились около 30 человек. Часть пострадавших надышалась дымом, у других ушибы и травмы, так как люди, спасаясь от пожара, прыгали из окон, уточнил он. Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

"Общая площадь [пожара] составляет 1 тыс. кв. метров, присвоен третий номер сложности", - уточнили в экстренных случаях. Огонь интенсивно распространяется по зданию, горят несколько этажей. Силы шести пожарных частей направлены на сдерживание возгорания. В центре Твери наблюдается сильное задымление.

На месте происшествия создан оперативный штаб, который координирует работу по тушению пожара. "В настоящее время на объекте работают пожарно-спасательные части, прибыло 14 машин скорой медицинской помощи. Оказывается медицинская помощь пострадавшим", - отметили в пресс-службе правительства Тверской области.

Персонал научного учреждения Минобороны России в Твери эвакуировали. "Причины возгорания устанавливаются", - сказали в командовании гарнизона.

По информации источника, возгорание могло произойти из-за аварийной работы электросети. "По предварительным данным, причиной пожара стала аварийная работа электросети, поскольку здание и проводка старые", - сказал собеседник агентства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоRusiyanın “S-400” zenit-raket kompleksi yığılan müəssisəsində yanğın olub
Версия на английском языке Five killed in fire at research facility in Russia’s Tver

Самое читаемое

В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв
18 апреля 2022 г. 10:24
Представитель Формулы-1: Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
Представитель "Формулы-1": Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
20 апреля 2022 г. 12:54
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
18 апреля 2022 г. 11:32
В Украине убит еще один российский генерал
В Украине убит еще один российский генерал
16 апреля 2022 г. 18:35
Forbes: Крейсер Москва стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
Forbes: Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
14 апреля 2022 г. 21:36
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
15 апреля 2022 г. 21:31
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
18 апреля 2022 г. 10:04
Все больше гостей столицы Азербайджана посещают первый в мире танкер-музей
ФотоВсе больше гостей столицы Азербайджана посещают первый в мире танкер-музей
16 апреля 2022 г. 14:41
Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
ФотоОпределен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
19 апреля 2022 г. 17:59
В Киеве прогремели мощные взрывы
В Киеве прогремели мощные взрывы
15 апреля 2022 г. 04:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi