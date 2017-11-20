КА прекратила деятельность одного адвоката, двое получили выговор, прекращено дисциплинарное производство в отношении еще одного - ОБНОВЛЕНО-2

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Коллегия адвокатов (КА) дала выговор двум адвокатам.

Об этом Report сообщила член Президиума Коллегии адвокатов Ирада Джавадова.

По ее словам, решение по этому поводу было принято на сегодняшнем заседании Президиума.

И.Джавадова сказала, что Президиум Коллегии адвокатов дал выговор Гасану Гусейнову из Нахчыванской АР и адвокату из Губинского района: "Вынесенное в отношении обоих адвокатов решение было справедливым. Так как они допустили серьезные правонарушения".

И.Джавадова заявила также о награждении в связи с возрастом 3 адвокатов.

Она отметила о приостановке приема документов на вакансии адвокатов: "Документы уже собраны и в Коллегию поступило более 1000 документов".

***18:57

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Коллегия адвокатов прекратила дисциплинарное производство в отношении известного адвоката Эльчина Садыгова.

Как передает Report, постановление по этому поводу было рассмотрено на сегодняшнем заседании Президиума коллегии.

Согласно документу, жалоба не получила подтверждение.

Отметим, что жалоба в Коллегию адвокатов на Э.Садыгова поступила от судьи Шекинского суда по тяжким преступлениям Рашида Гусейнова.

***17:51

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Коллегия адвокатов приостановила деятельность известного адвоката Ялчина Иманова.

Как сообщает Report, решение об этом было принято сегодня на заседании Президиума Коллегии.

Согласно решению, ему запрещено заниматься адвокатской деятельностью.

Согласно решению, для исключения Я.Иманова из Коллегии адвокатов будет направлено обращение в суд и до тех пор он не может выходить на процессы.

Отметим, что жалоба на Я.Иманова в Коллегию адвокатов поступила от руководства Пенитенциарной службы.