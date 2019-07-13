Из магазина по продаже утерянных в аэропорту вещей - РЕПОРТАЖ

Путешествующие в зарубежные страны пассажиры порою забывают в аэропортах личные вещи вроде мобильных телефонов или очков, а иногда даже большие чемоданы. Интересно, что же происходит с этими вещами, если их хозяин так и не объявился? В турецком Стамбуле есть торговый центр по продаже вещей, утерянных в воздушных гаванях мегаполиса. Сотрудник турецкого бюро Report посетил этот торговый центр.

Среди забытых или утерянных владельцами вещей немало косметики, книг, музыкальных инструментов, обуви, одежды. Также люди часто теряют часы, очки, телефоны разных марок и моделей. И это лишь некоторые из вещей, забытых в аэропортах.

Согласно турецкому авиационному законодательству, забытые в аэропортах или самолетах вещи хранятся в течение года в Бюро находок для их передачи владельцам. Вещи, за которыми не пришли их владельцы, выставляются на продажу по заранее объявленным тендерам. Семья Азиза Коркмаз, которая уже много лет выигрывает тендеры в аэропортах Стамбула, создала любопытный торговый центр "Утерянные предметы" с богатым ассортиментом. Семья Коркмаз принимает участие в тендерах, объявленных как аэропортами, так и таможенными органами Турции.

Один из продавцов торгового центра Гулусер Кескин говорит, что самые интересные вещи в забытых чемоданах - это свадебные платья и наряды на помолвку. Взволнованные невесты забывают в аэропорту свои свадебные платья: "Интересно, как можно оставить в аэропорту свое свадебное платье? Но с другой стороны, невесты были наверное очень взволнованы. Мы продаем здесь за 700-800 лир свадебные платья, стоимость которых на рынке равна 2000 лир". Продавец магазина говорит, что среди покупателей есть и азербайджанцы, которые охотно покупают у них одежду.

Директор магазина Азиз Коркмаз говорит, что он занимается этой работой с 1999 года: "Это очень трудоемкая работа, иногда из багажа выходит разный мусор, мы собираем вещи вместе и систематизируем их".

Разумеется, цены на утерянные вещи ниже рыночных, что повышает интерес к магазину. Азиз Коркмаз говорит, что иногда владельцы утерянных вещей много лет спустя приходят к ним и выкупают их: "Было много разных случаев. Так, один пассажир забыл в самолете очень ценные для него фотографии, с которыми у него было связано много воспоминаний. Мы нашли и безвозмездно вернули ему эти фотографии. На самом деле, он мог бы обратиться в аэропорт, и ему бы вернули утерянные вещи. Но через нас он получил свои фотографии намного быстрее".

Продавщица Джанер Коркмаз говорит, что в аэропортах чаще всего теряют очки, а также различные музыкальные инструменты, мобильные телефоны и компьютеры.

Наибольшим спросом у покупателей пользуются забытые или утерянные в аэропортах мобильные телефоны.

Вусала Аббасова