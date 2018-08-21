Гражданин Ирана - банковский должник задержан при попытке покинуть Азербайджан

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Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В результате бдительности и профессионализма сотрудников Государственной погранслужбы, в последние дни предотвращена попытка ввоза на территорию страны крупной партии пиротехнических средств. Кроме того, на служебной территории погранотряда "Гёйтепе" был задержан 1 человек, пытавшийся нарушить госграницу в направлении из Азербайджана в Иран.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, 18 августа на служебной территории погранотряда "Гёйтепе" близ села Билясувар одноименного района, в направлении из Азербайджана в Иран на контрольно-следовой полосе был обнаружен след, принадлежащий одному человеку. В результате незамедлительных оперативных мероприятий в качестве подозреваемого задержали одного человека.

В ходе расследований выяснилось, что это - гражданин Исламской Республики Иран, житель Тебриза Кяфафи Гасым Мухамед 1970 г.р. В феврале этого года он законным путем перешел на территорию Азербайджана через погранично-контрольный пункт Джульфа, вступил здесь в брак с гражданской Азербайджана. Выяснилось также, что он задолжал Access Bank, вследствие чего мужчине запретили покидать страну и по этой причине он попытался незаконно пересечь госграницу. В момент задержания при нем были - удостоверение, разрешающее проживание на территории Азербайджана в течение года, телефон марки Samsunq, 1000 долларов США, 720 иранских реалов, 58 манатов, принадлежащих Ирану 6, а Азербайджану - 1 пластиковые карты.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.