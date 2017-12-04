Гаджи Мамедов повесился, принеся извинения

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "3 декабря 2017 года содержащийся в связи с состоянием здоровья в Специализированном лечебном учреждении пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджанской Республики и приговоренный к пожизненному заключению за совершение особо тяжких преступлений Гаджи Теймур оглу Мамедов повесился на простыне на железной решетке камеры".

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью пенитенциарной службы.

"Осужденный Г. Т. Мамедов проходил курсы лечения в Специализированном лечебном учреждении пенитенциарной службы с диагнозом туберкулез легких, сахарный диабет, центральный рак правого легкого на стадии метастазы внутренних органов.

Место происшествия было обследовано прокуратурой с участием медицинских экспертов.

В ходе осмотра камеры, где произошло самоубийство, и тела покойного, была обнаружена записка, написанная последним. В ней он извиняется перед всеми родственниками, а также сотрудниками учреждения и говорит, что не выражает недовольства.

По факту в Бакинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело, были проведены безотлагательные необходимые процессуальные меры, в настоящее время продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.