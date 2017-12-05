Гаджи Мамедов похоронен - ОБНОВЛЕНО

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Адвокат Афет Газыева сообщила Report, что сегодня утром тело Г. Мамедова было передано семье: "После этого Гаджи Мамедов был похоронен. Но я не скажу на каком кладбище состоялись похороны. Эту информацию семья не захотела предоставить прессе".

***12:19

Тело бывшего старшего оперуполномоченного Главного управления уголовного розыска МВД Гаджи Мамедова, совершившего суицид в специализированном лечебном учреждении Пенитенциарной службы министерства юстиции, было вскрыто и обследовано в Бюро патологической анатомии.

Как сообщает Report, после этого тело было передано близким Мамедова.

Напомним, что Г. Мамедов был арестован в ходе операции "Черный пояс", проведенной бывшим министерством национальной безопасности 10 марта 2005 года. 19 января 2007 года, согласно решению Суда по тяжким преступлениям, был приговорён к пожизненному заключению. По факту его суицида в Бакинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.