Двое иностранцев находятся в беспомощном состоянии в двух автомобилях в горах Шемахи

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в 06:48 из американской Службы спасения 911 в Национальный центр по распознаванию и слежению за судами на дальнем расстоянии Азербайджанской государственной морской администрации поступила информация о том, что в горах на территории Шемахинского района в двух автомобилях Nissan Patrol серебристого и черного цвета находятся в беспомощном состоянии двое иностранных граждан.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственной морской администрации, координаты местонахождения нуждающихся в помощи людей были немедленно переданы в Центр звонков 112 министерства по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция.