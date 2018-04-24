Движение следующих из Сумгайыта в поселок Сарай автобусов приостановлено

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Сумгайыт. 24 апреля. REPORT.AZ/ Ограничено движение автобусов, следующих из сумгайытского поселка Сарай в в городской центр и в обратном направлении.

Как сообщает местное бюро Report, движение всех следующих из поселка Сарай в Сумгайыт маршрутных автобусов приостановлено.

По словам местных жителей, согласно решению ООО "Сумгайыт транспорт", движение всех автобусов, занимающихся пассажирской перевозкой в данном направлении, приостановлено. По этой причине местные жители вынуждены пешком преодолевать расстояние в несколько километров. Они выразили недовольство в связи со сложившейся ситуацией.

Водители отмечают, что причина, по которой маршрутным автобусам не разрешают въезжать в город, связана с несвоевременной выплатой суммы, требуемой с них со стороны ООО "Сумгайыт транспорт".