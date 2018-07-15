Два человека пострадали при пожаре в торговом центре в Хырдалане

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Министерство чрезвычайных ситуаций Азербайджана распространило информацию в связи с пожаром в торговом центре "Riyad" в Хырдалане.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства, пожар произошел в одном из магазинов. В результате в огне сгорела часть торгового объекта площадью в 340 кв.м. Наряду с этим сообщается о двух лицах, получивших легкие ранения при пожаре.

Распространение пожара на остальную часть магазина была предотвращена, огонь был потушен пожарными отрядами.