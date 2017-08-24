Дорожная полиция предупредила водителей, паркующих автомобили в запрещенных законом местах

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ "В центре внимания сотрудников Государственной дорожной полиции находится выявление участников дорожного движения, не соблюдающих ПДД на территории страны, небрежно относящихся к установленным законом нормам и принципам".

Об этом Report сообщил начальник отдела Пропаганды безопасности дорожного движения и связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

"Водители, которые паркуют автомобили, в местах, запрещенных законом "О дорожном движении", целью которого является обеспечение интенсивного движения на дорогах столицы, должны знать, что они этим действием не только нарушают закон, в то же время наряду с созданием препятствия для безопасности других водителей и пешеходов, их деяние еще и становится причиной появления пробок на дорогах, задержки людей и потери их времени.

Учитывая все это, доводим до внимания, что продолжаются меры по безоговорочной борьбе с водителями, в отношении которых составлены административные протоколы, вынесены судебные решения или имеющих штрафные баллы. Каждый водитель обязан не совершать халатность, а должен соблюдать правила дорожного движения, для того чтобы требования законодательства надежно охранялись и не возникало ситуаций, способствующих административным правонарушениям, защищалось верховенство законов и гуманность требований", - отметил В. Асадов.