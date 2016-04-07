​Директор регионального сектора экономики и финансов получил выговор

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Директору-бухгалтеру регионального сектора экономики и финансов №1 при Управлении культуры и туризма города Баку Атакишиеву Телману Джабраил оглу за нарушения в выполнении трудовых обязанностей объявлен выговор.

Об этом Report сообщили в данном управлении.

Отметим, что в результате проверок, проводимых управлением в подведомственных учреждениях, ряду сотрудников из-за выявленных ошибок в работе согласно Трудовому кодексу вынесены предупреждения и выговоры.