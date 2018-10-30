Депутат Агиль Аббас: Если мне подарят барана стоимостью 150 манатов, я должен зарезать его и часть сдать в Милли Меджлис?

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "Я уже 13 лет являюсь депутатом, и ни от кого не получал подарки. К примеру, если я поехал в Физули и мне подарили барана стоимостью 150 манатов, что мне делать? Зарезать его и часть сдать в Милли Меджлис?".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседание Милли Меджлиса заявил депутат Агиль Аббас при обсуждении законопроекта "О правилах этичного поведения депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

Депутат отметил, что не проголосует за эти изменения.

Выступление Агиля Аббаса вызвало смех у парламентариев.

Отметим, что согласно предложенным в закон изменениям, в Азербайджане депутатам придется сдавать в Милли Меджлис подарки, стоимость которых превышает 55 манатов.