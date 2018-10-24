В Азербайджане депутаты должны сдавать в ММ предоставляемые им подарки дороже 55 манатов

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В случае предоставления азербайджанским депутатам подарков дороже 55 манатов, по составленному акту они будут передаваться в Аппарат Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "О правилах этичного поведения депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

Согласно внесенному в статью 10 (ограничения относительно принятия подарков) пункту 10.1-1, депутат не может принимать в связи с исполнением служебных обязанностей подарков от любого физического и юридического лица дороже 55 манатов, а также не может предлагать физическим и юридическим лицам такие подарки в связи с исполнением служебных обязанностей.

Согласно внесенной статье 10.3, в случае незаконного предложения депутату материальных и других ценностей, а также каких-либо привилегий, парламентарий должен отказаться от них. При вручении депутатам материальных и других ценностей, а также иных привилегий по независящим от них причинам, они должны проинформировать Дисциплинарную комиссию Милли Меджлиса и по составленному акту передать подарки дороже 55 манатов в Аппарат парламента.

Проект изменений вынесут на обсуждение на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса.