Центр сейсмологической службы: В марте в Азербайджане зарегистрировано лишь одно ощутимое землетрясение

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ "На данный момент сейсмологическая ситуация на территории Азербайджана на фоновом уровне".

Об этом в заявлении Report сказал гендиректор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), член-корреспондент НАНА Гурбан Йетирмишли.

Он напомнил, что в течение марта на территории страны зарегистрировано лишь одно ощутимое землетрясение: "В прошлом месяце было зарегистрировано несколько толчков магнитудой свыше 3, но они не ощущались. Часть этих толчков зарегистрирована в Каспийском море, один из них отмечен в Гаджигабуле. И еще, землетрясение магнитудой 3,7 зарегистрировано в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана. Из-за незначительной глубины толчков землетрясение ощущалось".

Специалист отметил, что слабые и неощутимые толчки происходят ежедневно и это нормальное явление: "Слабые толчки не опасны и они не ощущаются людьми".

Г. Йетирмишли также отметил, что на территории Баку какой-либо активности нет.