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Больной COVID-19 попытался проникнуть в Кяльбаджар

Больной COVID-19 попытался проникнуть в Кяльбаджар Житель Газахского района Яшар Аллахгулиев, тест которого на коронавирус оказался положительным, попытался незаконно проникнуть в Кяльбаджарский район.
Происшествия
15 декабря 2021 г. 11:42
Больной COVID-19 попытался проникнуть в Кяльбаджар

Житель Газахского района Яшар Аллахгулиев, тест которого на коронавирус оказался положительным, попытался незаконно проникнуть в Кяльбаджарский район.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД), мужчина был задержан на комендантском посту сотрудниками Гёйгёльского районного отдела полиции (РОП).

В ходе разбирательств было установлено, что, несмотря на предписание врачей, Я.Аллахгулиев покинул место жительства. Сотрудники РОП вернули гражданина по адресу проживания с соблюдением медицинских процедур.

По факту в следственном отделе РОП продолжается расследование.

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