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    Бакинский суд отклонил жалобу страховой компании против ИВ Баку

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде рассмотрели жалобу на решение суда на основе иска ОАО "Страховая Компания A-Qrup" против Исполнительной власти города Баку.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Тагизаде было объявлено решение.

    Согласно решению, жалоба страховой компании была отклонена, решение суда первой инстанции в пользу ИВ осталось в силе.

    Отметим, что ОАО СК A-Qrup подало в суд на ИВ г.Баку. Обратившееся в Бакинский административно-экономический суд №1 ОАО потребовало возместить ущерб в порядке суброгации (переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение, права требовать компенсацию с лица, ответственного за ущерб, причиненный страхователю в пределах возмещенного - ред.).

    Суд отклонил иск.

    В качестве третьего фигуранта был указан департамент жилищно-коммунального хозяйства.

    Недовольное решением ОАО подало апелляционную жалобу.

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