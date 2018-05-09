Бакинский суд отклонил жалобу страховой компании против ИВ Баку

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде рассмотрели жалобу на решение суда на основе иска ОАО "Страховая Компания A-Qrup" против Исполнительной власти города Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Тагизаде было объявлено решение.

Согласно решению, жалоба страховой компании была отклонена, решение суда первой инстанции в пользу ИВ осталось в силе.

Отметим, что ОАО СК A-Qrup подало в суд на ИВ г.Баку. Обратившееся в Бакинский административно-экономический суд №1 ОАО потребовало возместить ущерб в порядке суброгации (переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение, права требовать компенсацию с лица, ответственного за ущерб, причиненный страхователю в пределах возмещенного - ред.).

Суд отклонил иск.

В качестве третьего фигуранта был указан департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Недовольное решением ОАО подало апелляционную жалобу.