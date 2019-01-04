 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанец подозревается в совершении смертельного ДТП в Киеве

    От полученных травм одна из пострадавших умерла в Киевской городской клинической больнице скорой помощи

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана подозревается в совершении наезда на пешеходов, повлекшим за собой смерть одного из них.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, пресс-служба прокуратуры Украины сообщила, что 34-летний водитель Skoda Superb сбил трех человек на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Раисы Окипной в Киеве.

    Пострадавшими были 59-летняя женщина, ее 31-летняя дочь и 1-летний внук.

    От полученных травм одна из женщин умерла в Киевской городской клинической больнице скорой помощи.

    Гражданину Азербайджана грозит от трех до восьми лет лишения свободы. 

    В Шевченковский райсуд Киева направлено ходатайство об избрании водителю меры пресечения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi