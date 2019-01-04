Азербайджанец подозревается в совершении смертельного ДТП в Киеве

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана подозревается в совершении наезда на пешеходов, повлекшим за собой смерть одного из них.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, пресс-служба прокуратуры Украины сообщила, что 34-летний водитель Skoda Superb сбил трех человек на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Раисы Окипной в Киеве.

Пострадавшими были 59-летняя женщина, ее 31-летняя дочь и 1-летний внук.

От полученных травм одна из женщин умерла в Киевской городской клинической больнице скорой помощи.

Гражданину Азербайджана грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

В Шевченковский райсуд Киева направлено ходатайство об избрании водителю меры пресечения.