​В России произошла массовая драка: Азербайджанец убил местного жителя

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Вчера утром возле ночного клуба "Galaxy", расположенного в Новом городе Набережных Челнов, произошла поножовщина, закончившаяся смертью человека.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, конфликт возник между посетителями клуба, а именно тремя местными жителями и семерыми приезжими их Азербайджана.

Охрана клуба выпроводила обе стороны на улицу, где и продолжилось выяснение отношений. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой один из ее участников выхватил нож, которым начал наносить удары оппонентам.

Очевидцы происшествия сообщили, что, расправившись с тремя парнями, неизвестные побежали в направлении площади Азатлык, откуда разъехались на такси. В итоге, 32-летний местный житель получил смертельное ранение в шею.

По предварительным данным, мужчина и сам работал в охране клуба, находящегося неподалеку. В "Galaxy" убитый находился со своим родным братом и знакомым, — оба с ножевыми ранениями были доставлены в реанимацию.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Ведется следствие.