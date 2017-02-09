Гражданина Азербайджана будут судить за грабеж и незаконное пересечение госграницы России

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Прокуратура Читы передала в суд уголовное дело в отношении гражданина Азербайджан Октая Намигзаде, который обвиняется в незаконном пересечении госграницы России и разбойном нападении на двух девушек в Чите, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что гражданин Азербайджана в составе преступной группы напал на двух девушек в Чите, отобрав у них сумки и сотовые телефоны, угрожая им предметами, похожими на ножи. После совершения хищения злоумышленники скрылись с места преступления.

Обвиняемый ранее был выдворен за пределы России за грубое нарушение миграционного законодательства. В связи с этим ему был запрещен въезд на территорию России сроком на 5 лет, однако гражданин Азербайджана сменил у себя на родине имя и фамилию, после чего четыре раза незаконно пересекал госграницу по новым документам.

О. Намигзаде не признает вину в совершении разбоя, однако сознался в неоднократном незаконном пересечении российской границы.