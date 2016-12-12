Автомобиль сбил курсанта Полицейской академии

12 декабря, 2016 11:45

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Баку молодого парня сбил автомобиль. Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано в поселке Зых Сураханского района. Согласно информации автомобиль марки "ВАЗ-2106", управляемый жителем Баку Джаббаровым Вюгаром Хайям оглу (1975 г.р.), сбил переходившего дорогу 21-летнего Султанова Давуда Ровшан оглу. Д.Султанов является студентом 3-го курса Полицейской академии министерства внутренних дел. Он доставлен в Республиканский госпиталь имени Арифа Гейдарова медицинского управления МВД. По факту ДТП проводится расследование.