Президент Словении поздравил Ильхама Алиева

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Президент Республики Словения Борут Пахор направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство.

Поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики, передаю наилучшие пожелания во имя развития и благосостояния Вашей страны.

Желаю Вам новых успехов на высшем государственном посту.

Уверен, что дружественные связи между Республикой Словения и Азербайджанской Республикой и впредь будут развиваться во всех сферах. Верю, что в результате наших совместных усилий всестороннее сотрудничество между нашими странами и народами будет еще больше развиваться во имя сохранения мира и стабильности на международной арене.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мои заверения в высочайшем почтении".