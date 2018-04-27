Президент Словении поздравил Ильхама Алиева

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Президент Республики Словения Борут Пахор направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Ваше превосходительство.
Поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики, передаю наилучшие пожелания во имя развития и благосостояния Вашей страны.
Желаю Вам новых успехов на высшем государственном посту.
Уверен, что дружественные связи между Республикой Словения и Азербайджанской Республикой и впредь будут развиваться во всех сферах. Верю, что в результате наших совместных усилий всестороннее сотрудничество между нашими странами и народами будет еще больше развиваться во имя сохранения мира и стабильности на международной арене.
Ваше превосходительство, прошу Вас принять мои заверения в высочайшем почтении".
News DepartmentАвтор новости
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