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    Президент Словении поздравил Ильхама Алиева

    © President.az

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Президент Республики Словения Борут Пахор направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Ваше превосходительство.

    Поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики, передаю наилучшие пожелания во имя развития и благосостояния Вашей страны.

    Желаю Вам новых успехов на высшем государственном посту.

    Уверен, что дружественные связи между Республикой Словения и Азербайджанской Республикой и впредь будут развиваться во всех сферах. Верю, что в результате наших совместных усилий всестороннее сотрудничество между нашими странами и народами будет еще больше развиваться во имя сохранения мира и стабильности на международной арене.

    Ваше превосходительство, прошу Вас принять мои заверения в высочайшем почтении".

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