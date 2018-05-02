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    Ильхам Алиев направил президенту Польши поздравительное письмо

    Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Республики Польша – Днем Конституции

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Республики Польша Aнджею Дуде поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Республики Польша – Днем Конституции.

    Связи между Aзербайджаном и Польшей имеют богатые традиции. Совместная Декларация по стратегическому партнерству, подписанная нами во время моего визита в Вашу страну в прошлом году, открыла новую страницу в истории наших двусторонних отношений.

    Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для постоянного укрепления межгосударственных отношений, дальнейшего углубления нашего сотрудничества в ряде важных сфер, представляющих взаимный интерес.

    B столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Польши – постоянного благополучия и процветания".

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