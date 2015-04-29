​Завтра завершается прием заявлений в азербайджанские вузы

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ До завершения срока приема заявлений в азербайджанские вузы остается один день.

Как заявили Report из Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС), 81 579 абитуриентов уже заполнили и утвердили свои заявления. В 5 407 электронных заявлениях абитуриенты вписали данные о себе, однако заявления не утвердили.

Отметим, что абитуриенты, чьи заявления не были утверждены, и абитуриенты, не представившие заявлений, к вступительному экзамену допущены не будут.

Чтобы принять участие на экзамене они должны завершить данный процесс до 30 апреля.