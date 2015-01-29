​Время проведения вступительных экзаменов в вузы станет известно на следующей неделе

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "На следующей неделе станет известно время проведения приемных экзаменов в высшие учебные заведения и выпускных экзаменов в средних школах". Как сообщает Report, об этом сегодня на пресс-конференции заявила председатель Государственной комиссии по приему студентов Малейка Аббасзаде. Она напомнила, что до сих пор выпускные экзамены в школах проводились в июне: "Однако, в связи с проведением в Баку I Европейских игр выпускные экзамены в школах должны быть завершены до 7 июня. А в регионах эти экзамены пройдут так, как проводились раньше. Однако пока еще выясняется по каким видам спорта могут быть проведены соревнования в рамках Европейских игр в некоторых городах регионов. Что касается приемных экзаменов, то это очень серьезная кампания. Учитывая, что Олимпийские игры являются также важным общественным мероприятием, необходимо решить вопросы логистики и безопасности. По этой причине ведутся переговоры с соответствующими органами".

Председатель комиссии напомнила, что время проведения экзаменов на уровне магистратуры и резидентуры на 2015/2016 учебный год уже объявлено и размещено на сайте ГКПС.