В UNEC состоялась конференция, посвященная 120-летию со дня рождения Азиза Алиева

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В UNEC состоялась I Республиканская научно-практическая конференция на тему "Перспективы развития пищевой и текстильной промышленности в республике", посвященная 120-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля науки, заслуженного врача, профессора Азиза Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на департамент по маркетингу и коммуникации UNEC, директор Центра науки и инноваций UNEC, профессор Сакит Ягубов распоряжение президента Ильхама Алиева "О праздновании 120-летнего юбилея выдающегося государственного деятеля науки Азербайджана Азиза Алиева" назвал высокой оценкой деятельности ученого в направлении развития системы здравоохранения в республике. С.Ягубов говоря о значении темы конференции, подчеркнул об особом значении, которую придает Президент Ильхам Алиев развитию пищевой и текстильной промышленности.

Конференция продолжила работу в пленарных заседаниях и отделах. На пленарном заседании выступили с докладами декан факультета, профессор Векил Гусейнов, директор Научно-исследовательского института виноградарства и виноделия, доктор технических наук Тариэль Панахов, заместитель директора по научным работам Института микробиологии, член-корреспондент НАНА, профессор Панах Мурадов, директор завода "Пейк" приборостроительного объединения Министерства оборонной промышленности Саявуш Алиев, генеральный директор Консультативного центра аграрной науки и информации Министерства сельского хозяйства, профессор Расул Балаев и президент Центра азербайджанской национальной кулинарии Тахир Амирасланов.

В секционном заседании выступили представители UNEC, Азербайджанского технологического университета, Азербайджанского технического университета, Азербайджанского университета нефти и промышленности, руководящие работники предприятий текстильной и пищевой промышленности. Вокруг докладов состоялись обсуждения, были высказаны предложения. Было рекомендовано в связи с пищевой безопасностью и качеством швейных промышленных товаров усовершенствовать проведение в будущем научно-исследовательских работ согласно производству. Для укрепления научно-практического сотрудничества между UNEC и производством было предложено ежегодное проведение таких мероприятий.