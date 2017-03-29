В Москве издана книга академика Рамиза Мехтиева "Национальная идея Азербайджана в эпоху глобальных трансформаций"

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Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Московское издательство "Политическая энциклопедия" выпустило книгу руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики академика Рамиза Мехтиева "Национальная идея Азербайджана в эпоху глобальных трансформаций".

Как сообщает Report, эта книга, являясь второй частью труда академика Рамиза Мехтиева, посвящена анализу проблемы создания независимого Азербайджанского государства на исходе XX века, формированию национальной идентичности в современный период.

Можно с уверенностью сказать, что данное масштабное исследование впервые раскрывает основные этапы формирования и реализации национальной идеи азербайджанского народа.

25-летний период государственной независимости насыщен самыми разнообразными событиями в общественно-политической, экономической жизни нашей страны. Первые годы самостоятельного Азербайджана всем запомнились хаотическими процессами, вызванными нестабильностью в стране, отсутствием государственности, не способностью тогдашних властей укрепить устои государства, выстоять против общего врага, навязавшего азербайджанскому народу войну. Академик Рамиз Мехтиев, детально анализируя процессы первых лет независимости, раскрывает именно структурные свойства государственного строительства, рассматривает те основополагающие элементы, которые необходимы для образования национальной идеи и государственности. Он показывает, что в те смутные годы, когда власти не видели философскую основу государственности, структурные элементы, которые важны для укрепления государственного строя, реализация таких задач была невозможна. Как отмечает академик Рамиз Мехтиев, вывести страну из такой асистемной ситуации могла только личность, глубоко знающая устои государственности: "Именно харизма, предвидение, волевые качества, опыт, иными словами – личность Гейдара Алиева, сыграли важнейшую роль в становлении и укреплении в указанный период системных для нас ценностей: "нация, государственность", "система управления", "«власть", "развитая экономика", "духовное возрождение", "лидерство", "трансформация", "многовекторность"- все то, что раскрывает суть независимого Азербайджанского государства в XXI веке".

Рассматривая период строительства государственности под руководством великого лидера Гейдара Алиева, академик Рамиз Мехтиев отмечает, что начиная с середины 1993 года Азербайджан определился со стратегическим выбором. Он стал развиваться как современная, светская, интегрирующаяся в мировое сообщество, приверженная демократическим основам страна. И именно благодаря политике Гейдара Алиева по сохранению национальной и государственной независимости, развитию национальной идентичности азербайджанство стало национальной идеей, объединяющей азербайджанское общество. "Сегодня азербайджанство как национальная идеология развития представляет собой органическое единение различных народов, культур, традиций, конфессий. Оно апеллирует к наличию сильной государственной власти и высокой национальной дисциплине, выражающих национальные интересы, формирующемуся национальному самосознанию, ищет согласия в самых разных социальных слоях, проповедует постоянный, эволюционный реформизм, исходящий из собственного потенциала нации и государства", - отмечает академик Рамиз Мехтиев.

В книге автор подробно описывает этапы формирования национальной идеи, анализирует роль исторических личностей, деятелей культуры Азербайджана в ее становлении, рассматривает присущие азербайджанскому этно-культурному пространству модели. В центре внимания ученого также пути развития азербайджанской идеи в XXI веке. Учитывая исторические процессы, тенденции современного мира, возможности Азербайджана, академик Рамиз Мехтиев выражает уверенность в том, что наша страна должна перейти к качественно новому технологическому обществу: "Увеличение числа креативных и умных людей, интеллектуалов, обладающих творческой энергией, может стать для нации той движущей силой, которая приведет к созданию в Азербайджане современного развитого общества. Эти качества нации должны лежать в основе инновационной модернизации страны как главной составляющей материализации национальной идеи". Автор отмечает, что начавшийся в 2003 году новый этап развития сегодня продолжается государством для достижения всеобщей модернизации страны. Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева нацелен на достижение этой цели на основе создания человеческого капитала, внедрения новейших достижений науки, новых технологий и новых методов управления. В этом ключе в книге привлекают внимание отмеченные автором пути формирования национальной креативной элиты, определение креативного класса, представители которого ориентированы на инновации и нацелены на экономическое развитие.

Автор в своем фундаментальном труде анализирует роль молодежи в строительстве будущего Азербайджана, ее место в информационном обществе и участие в инновационном развитии.

Академик Рамиз Мехтиев выражает глубокую убежденность, что благодаря государственным талантам президента Ильхама Алиева азербайджанский народ и дальше будет идти по пути социально-экономического развития на уровне требований XXI века, по пути решения задач национальной идеи. "Этот созидательный путь приведет Азербайджан к новому постиндустриальному обществу", - уверен автор.

Книга, выпущенная тиражом тысяча экземпляров, адресована тем, кто интересуется современными теориями социального развития.