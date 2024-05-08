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Выпускники IX и XI классов сдадут экзамен по азербайджанскому языку 12 мая

Выпускники IX и XI классов сдадут экзамен по азербайджанскому языку 12 мая Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 12 мая проведет экзамен по азербайджанскому языку в рамках выпускного экзамена для учащихся IX и XI классов общеобразовательных учреждений, получавших образование не на азербайджанском языке.
Наука и образование
8 мая 2024 г. 15:47
Выпускники IX и XI классов сдадут экзамен по азербайджанскому языку 12 мая

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 12 мая проведет экзамен по азербайджанскому языку в рамках выпускного экзамена для учащихся IX и XI классов общеобразовательных учреждений, получавших образование не на азербайджанском языке.

Об этом сообщили Report в ГЭЦ.

Экзамены пройдут в 21 городе и районе и начнутся в 10:00.

Всего в экзамене примут участие 24 987 человек – в Баку 17 403, Сумгайыте 877, Абшероне 899, Нахчыване 86, Гяндже 1548, Шамкире 89, Товузе 203, Мингячевире 186, Евлахе 92, Шеки 158, Загатале 343, Балакене 242, Габале 205, Гахе 176, в Барде 235, Гейчае 207, Ширване 348, Лянкяране 336, Губе 237, Гусаре 530, Хачмазе 587.

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Версия на азербайджанском языке Həftəsonu 25 minə yaxın şagird Azərbaycan dilindən imtahan verəcək

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