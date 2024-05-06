Обнародованы результаты первой попытки вступительного экзамена в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты прошедшего 5 мая вступительного экзамена в резидентуру (экзамен по оценке знаний по базовым предметам, первая попытка).

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты прошедшего 5 мая вступительного экзамена в резидентуру (экзамен по оценке знаний по базовым предметам, первая попытка).

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Кандидаты могут ознакомиться с результатами экзамена на сайте ГЭЦ, а также отправив "рабочий номер" на номер 7727 через мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel.

В ГЭЦ отметили, из 1 274 зарегистрированных кандидатов 35 не явились на экзамен. Первый этап экзамена успешно прошли 252 кандидата.