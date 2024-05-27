Эмин Амруллаев: В сфере науки и образования ожидаются новшества

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил, что в сфере науки и образования ожидаются новшества.

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил, что в сфере науки и образования ожидаются новшества.

Как сообщает Report, об этом он сказал на конференции "Образование в повестке зеленого роста".

По словам министра, по мере того, как меняется мир, появляются и новые специальности.

"Конечно, всегда есть потребность в новых специальностях. Однако мы должны понять, что для лучшего представления "зеленой экономики" или возобновляемой энергии и других подобных тем необходим всего лишь правильный подход к фундаментальным наукам", - отметил Амруллаев.