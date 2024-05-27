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Эмин Амруллаев: В сфере науки и образования ожидаются новшества

Эмин Амруллаев: В сфере науки и образования ожидаются новшества Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил, что в сфере науки и образования ожидаются новшества.
Наука и образование
27 мая 2024 г. 10:59
Эмин Амруллаев: В сфере науки и образования ожидаются новшества

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил, что в сфере науки и образования ожидаются новшества.

Как сообщает Report, об этом он сказал на конференции "Образование в повестке зеленого роста".

По словам министра, по мере того, как меняется мир, появляются и новые специальности.

"Конечно, всегда есть потребность в новых специальностях. Однако мы должны понять, что для лучшего представления "зеленой экономики" или возобновляемой энергии и других подобных тем необходим всего лишь правильный подход к фундаментальным наукам", - отметил Амруллаев.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: Növbəti illərdə elm və innovasiyalar sahəsində yeniliklər görəcəyik

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