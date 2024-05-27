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Министр: Мы пытаемся применить в школах извлеченные из COP28 уроки

Министр: Мы пытаемся применить в школах извлеченные из COP28 уроки В азербайджанских школах ведется работа по применению извлеченных из COP28 уроков.
Наука и образование
27 мая 2024 г. 11:43
Министр: Мы пытаемся применить в школах извлеченные из COP28 уроки

В азербайджанских школах ведется работа по применению извлеченных из COP28 уроков.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на сегодняшней конференции на тему "Образование в повестке зеленого роста" в Баку.

Министр заявил, что это будет одной из инициатив в рамках COP29, результаты которой можно будет увидеть в долгосрочной перспективе.

Амруллаев подчеркнул, что процесс зеленого образования или зеленой трансформации является новым: "В настоящее время мир работает над правильным измерением данного процесса и правильной постановкой целей на всех уровнях образования".

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Версия на английском языке Minister says working to apply lessons learned from COP28 at schools
Версия на азербайджанском языке Nazir: Məktəblərdə COP28-dən öyrənilən dərsləri tətbiq etməyə çalışırıq

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