Министр: Мы пытаемся применить в школах извлеченные из COP28 уроки

В азербайджанских школах ведется работа по применению извлеченных из COP28 уроков.

В азербайджанских школах ведется работа по применению извлеченных из COP28 уроков.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на сегодняшней конференции на тему "Образование в повестке зеленого роста" в Баку.

Министр заявил, что это будет одной из инициатив в рамках COP29, результаты которой можно будет увидеть в долгосрочной перспективе.

Амруллаев подчеркнул, что процесс зеленого образования или зеленой трансформации является новым: "В настоящее время мир работает над правильным измерением данного процесса и правильной постановкой целей на всех уровнях образования".