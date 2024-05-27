Депутат: Ряд колледжей завышает студентам оценки, что вызывает недовольство вузов

В последнее время ряд колледжей завышает студентам оценки.

В последнее время ряд колледжей завышает студентам оценки.

Как сообщает Report, об этом сказал на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по науке и образованию, член комитета, депутат Джейхун Мамедов.

Депутат напомнил, что суббакалавры не сдают вступительный экзамен в вузы, а сразу участвуют в выборе специальности одновременно с абитуриентами: "В связи с этим уже имеются злоупотребления. Учителя колледжей, завышая оценки студентам, создают условия для их поступления в вуз. А на встречах в университете выражается недовольство по поводу таких студентов. Каждый студент платит за обучение в университете. Однако дальнейшая судьба таких выпускников колледжей создает проблемы. Поэтому данному вопросу следует уделить особое внимание".