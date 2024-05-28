В Израиле при раскопках нашли золотое кольцо возрастом 2,3 тыс лет

В Городе Давида в Иерусалиме нашли золотое кольцо с камнем возрастом 2,3 тыс. лет.

В Городе Давида в Иерусалиме нашли золотое кольцо с камнем возрастом 2,3 тыс. лет.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Управления древностей, распространенном израильской правительственной пресс-службой.

Согласно информации, золотое кольцо было обнаружено в ходе совместных раскопок Управления древностей Израиля и Тель-Авивского университета.

"Кольцо очень маленькое. Оно подошло бы как на мизинец женщины, так и на палец молодой девушки или мальчика", - рассказали археологи.

В заявлении ведомства приводится мнение исследователя Марион Зиндел, которая считает, что "кольцо было изготовлено путем прибивания тонких предварительно вырезанных золотых листьев на металлическую основу".

"Стилистически оно отражает общую моду персидского и раннеэллинистического периодов, датируемую концом IV - началом III века до нашей эры и позднее", - добавила она, отметив, что "в этот период люди стали отдавать предпочтение золоту с камнями, а не декорированному золоту".

Археологи уже два десятилетия ведут раскопки в Городе Давида - старейшем населенном районе Иерусалима. В библейские времена там располагался дворец царя Давида, а также столица основанного им царства. В начале XXI века на территории Города Давида археологи нашли, предположительно, стены города и постройки времен царя Соломона, наследника Давида.