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Эмин Амруллаев: Мониторинги в школах Азербайджана будут проводиться постоянно

Эмин Амруллаев: Мониторинги в школах Азербайджана будут проводиться постоянно Эмин Амруллаев: Мониторинги в школах Азербайджана будут проводиться постоянно
Наука и образование
27 мая 2024 г. 12:20
Эмин Амруллаев: Мониторинги в школах Азербайджана будут проводиться постоянно

Мониторинги в школах Азербайджана будут проводиться постоянно.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По его словам, цель мониторингов - вернуть дисциплину в школы.

"Мониторинги проводятся в двух направлениях. В первую очередь мы хотим помочь школам, чтобы вся документация велась правильно, и соблюдались правила. Мониторинги по второму направлению проводит отдел внутреннего контроля министерства. Они в основном нацелены на устранение серьезных и недопустимых нарушений. Мониторинги будут постоянными. Мы прилагаем усилия для активного участия региональных управлений министерства. Конечно, невозможно одновременно проверять и контролировать 4400 школ по всей стране. Поэтому мы используем определенный алгоритм", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: Məktəblərdə yoxlamalar davamlı aparılacaq

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