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На Солнце произошла вспышка продолжительностью 36 минут

На Солнце произошла вспышка продолжительностью 36 минут Сильнейшая вспышка самого высокого класса Х произошла на Солнце 27 мая.
Наука и образование
27 мая 2024 г. 12:41
На Солнце произошла вспышка продолжительностью 36 минут

Сильнейшая вспышка самого высокого класса Х произошла на Солнце 27 мая.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС Институте прикладной геофизики (ИПГ).

"В 10.08 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.9 продолжительностью 36 минут", - сообщили в ИПГ. Вспышка уже привела к нарушению коротковолновой радиосвязи.

После серии сильнейших вспышек на звезде в начале мая на Земле началась сильнейшая магнитная буря. Ночью 11 мая она достигла экстремального уровня мощности, который зафиксировали впервые с августа 2005 года.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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