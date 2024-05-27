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Процесс электронного перевода учащихся будет временно приостановлен

Процесс электронного перевода учащихся будет временно приостановлен В Азербайджане 3 июня в 17:00 будет временно приостановлен процесс электронного перевода учащихся общеобразовательных учреждений.
Наука и образование
27 мая 2024 г. 15:30
Процесс электронного перевода учащихся будет временно приостановлен

В Азербайджане 3 июня в 17:00 будет временно приостановлен процесс электронного перевода учащихся общеобразовательных учреждений.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

В этот же день завершится процесс регистрации на конкурс, объявленный для приема учащихся на вакантные места во 2-9 классах ряда общеобразовательных учреждений на 2024-2025 учебный год, заявили в Госагентстве.

Было также отмечено, что процесс регистрации на экзамен, объявленный в целях приема учащихся в ряд лицеев и гимназий города Баку и регионов страны, продлится до 15:00 13 июня.

Процесс перевода школьников осуществляется через портал www.sy.edu.az.

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