Сегодня ГЭЦ проведет очередной выпускной экзамен

Сегодня государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускные экзамены для учащихся 9-х классов общеобразовательных школ Баку и регионов.

Сегодня государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускные экзамены для учащихся 9-х классов общеобразовательных школ Баку и регионов.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

В экзаменах ожидается участие 11 943 человек, а также 38 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения и слуха, церебральным параличом и др).

Экзамены пройдут в Баку, Шеки, Лянкяране, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Ширване, Абшеронском, Шемкирском, Бардинском, Сабирабадском, Гейчайском, Джалилабадском, Хачмазском районах и Нахчыванской АР.