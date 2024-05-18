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Малейка Аббасзаде: Открытие двух новых вузов повлияет на проходные баллы

Малейка Аббасзаде: Открытие двух новых вузов повлияет на проходные баллы Проходные баллы определяются в зависимости от вуза, специальности и вакантных мест.
Наука и образование
18 мая 2024 г. 10:43
Малейка Аббасзаде: Открытие двух новых вузов повлияет на проходные баллы

Проходные баллы определяются в зависимости от вуза, специальности и вакантных мест.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на церемонии открытия экзамена по способностям конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş").

По ее словам, рост числа абитуриентов и открытие двух новых вузов повлияют на проходные баллы в новом учебном году. По некоторым специальностям средний балл может увеличиться на 1-2 балла, добавила она.

Отметим, что в новом учебном году начнут работу два новых высших учебных заведения – Карабахский университет и Турецко-Азербайджанский университет.

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Версия на азербайджанском языке DİM sədri: İki yeni universitetin açılması qəbul ballarına təsir edəcək

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