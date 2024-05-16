Ученые провели исследование на грязевом вулкане Боздаг-Гюздек

Ученые провели исследование на грязевом вулкане Боздаг-Гюздек

Сотрудники Института геологии и геофизики Министерства науки и образования провели исследовательские работы на грязевом вулкане Боздаг-Гюздек на Абшеронском полуострове.

Как сообщает Report, предварительные исследования показали, что 12-е по счету зарегистрированное извержение достаточно активного грязевого вулкана с абсолютной высотой 305 метров было слабым.

Было отмечено, что грязь, выброшенная на поверхность Земли в результате последнего извержения грязевого вулкана Боздаг-Гюздек, покрыла площадь в 0,7 гектара. А объем грязевого покрытия средней толщиной 0,7 метра составляет 5000 кубометров. Это как минимум в четыре раза меньше по сравнению с последним извержением грязевого вулкана Боздаг-Гюздек в 2021 году.

Были собраны различные образцы горных пород, которые в результате извержения были выброшены на поверхность с разной глубины.