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Ученые провели исследование на грязевом вулкане Боздаг-Гюздек

Ученые провели исследование на грязевом вулкане Боздаг-Гюздек Ученые провели исследование на грязевом вулкане Боздаг-Гюздек
Наука и образование
16 мая 2024 г. 14:44
Ученые провели исследование на грязевом вулкане Боздаг-Гюздек

Сотрудники Института геологии и геофизики Министерства науки и образования провели исследовательские работы на грязевом вулкане Боздаг-Гюздек на Абшеронском полуострове.

Как сообщает Report, предварительные исследования показали, что 12-е по счету зарегистрированное извержение достаточно активного грязевого вулкана с абсолютной высотой 305 метров было слабым.

Было отмечено, что грязь, выброшенная на поверхность Земли в результате последнего извержения грязевого вулкана Боздаг-Гюздек, покрыла площадь в 0,7 гектара. А объем грязевого покрытия средней толщиной 0,7 метра составляет 5000 кубометров. Это как минимум в четыре раза меньше по сравнению с последним извержением грязевого вулкана Боздаг-Гюздек в 2021 году.

Были собраны различные образцы горных пород, которые в результате извержения были выброшены на поверхность с разной глубины.

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Версия на азербайджанском языке Фото Alimlər yeni püskürmüş Bozdağ-Güzdək palçıq vulkanında tədqiqat aparıblar

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