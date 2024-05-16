В США выявили нейроны, отвечающие за распознавание цвета

В центральной нервной системе многоклеточных живых существ с цветным зрением присутствует особая группа нейронов, которая отвечает за распознавание конкретных оттенков на изображении, воспринимаемом их глазами.

В центральной нервной системе многоклеточных живых существ с цветным зрением присутствует особая группа нейронов, которая отвечает за распознавание конкретных оттенков на изображении, воспринимаемом их глазами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в исследовании американских нейрофизиологов Колумбийского университета.

"Мы воспринимаем яркие цвета окружающего мира как нечто естественное, однако на самом деле они не существуют за пределами нашего мозга. Нам удалось сделать первый шаг к раскрытию того, как мозг "окрашивает" воспринимаемое изображение. Мы надеемся, что наши замеры помогут раскрыть механизмы того, как мозг воспринимает не только цвета, но и звуки окружающего мира и вкус пищи", - заявила доцент Колумбийского университета (США) Руди Бения.

Бения и ее коллеги совершили это открытие во время наблюдений за тем, как клетки глаз и нейроны в центральной нервной системе мушек-дрозофил реагировали на вспышки видимого и ультрафиолетового лазерного излучения, окрашенные в разные цвета. Как и человек, эти насекомые обладают цветным зрением.

Руководствуясь этим соображением, исследователи "отключили" часть рецепторов в глазах подопытных мушек и проследили за тем, как остальные клетки реагировали на вспышки лазера и какие всплески активности при этом возникали в центральной нервной системе насекомых. Для этого ученые ввели в их нейроны набор флуоресцентных молекул, которые заставляли нейроны вырабатывать вспышки света при активации.

Эти замеры показали, что внутри оптических долей центральной нервной системы дрозофил присутствовали наборы нейронов, которые отвечали за распознавание четырех основных цветов. Эти нервные клетки были объединены в особую трехмерную сеть, круговорот сигналов внутри которой позволяет мушкам видеть мир в цвете и различать большое число оттенков.

Когда ученые нарушили работу связей между частью клеток в этой сети, дрозофилы потеряли способность различать цвета на воспринимаемом изображении. Это говорит о критически важной роли этих взаимодействий между данными нейронами в работе цветного зрения многоклеточных живых существ, обладающих такой способностью, подытожили Бения и ее коллеги.