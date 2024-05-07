На Солнце произошли 10 мощных вспышек

Ученые зарегистрировали 10 вспышек высокого класса М, которые произошли на Солнце во вторник.

Ученые зарегистрировали 10 вспышек высокого класса М, которые произошли на Солнце во вторник.

Как передает Report , об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ) РФ.

Первая вспышка М1.3 была зафиксирована в 00:48 мск (01:48 бакинское время), ее продолжительность составила 30 минут. Последнюю вспышку зарегистрировали в 19:30, она оказалась самой мощной.

"7 мая в 19:30 мск (20:30 бакинское время) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3663 (N24W56) зарегистрирована вспышка M8.2 продолжительностью 15 минут", - говорится в сообщении. При этом, по данным ИПГ, некоторые вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.

За последние две недели ученые зарегистрировали на Солнце четыре вспышки самого высокого класса X (вспышку X1.7 и X4.5, а также две вспышки X1.3) и большое количество вспышек класса М.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.