Посол Турции в Азербайджане принял учащихся анкарского лицея имени Расулзаде

В Азербайджан прибыли преподавательский состав и учащиеся лицея имени Мамед Эмина Расулзаде, расположенного в столице Турции Анкаре.

В Азербайджан прибыли преподавательский состав и учащиеся лицея имени Мамед Эмина Расулзаде, расположенного в столице Турции Анкаре.

Как передает Report , об этом сообщили в посольстве Турецкой Республики в Баку.

Согласно информации, визит состоялся в рамках "Проекта братской школы, который является важной частью сотрудничества Турции и Азербайджана в сфере образования".

"Находящиеся в настоящее время в Баку учащиеся и преподаватели Анатолийского лицея имени Мамед Эмина Расулзаде Анкары посетили посла Джахита Багчи. Посол пообщался с учащимися, вручил им подарки и пожелал успехов в учебе", - говорится в сообщении.