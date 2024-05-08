О нас

Посол Турции в Азербайджане принял учащихся анкарского лицея имени Расулзаде

Посол Турции в Азербайджане принял учащихся анкарского лицея имени Расулзаде В Азербайджан прибыли преподавательский состав и учащиеся лицея имени Мамед Эмина Расулзаде, расположенного в столице Турции Анкаре.
Наука и образование
8 мая 2024 г. 21:36
Посол Турции в Азербайджане принял учащихся анкарского лицея имени Расулзаде

В Азербайджан прибыли преподавательский состав и учащиеся лицея имени Мамед Эмина Расулзаде, расположенного в столице Турции Анкаре.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Турецкой Республики в Баку.

Согласно информации, визит состоялся в рамках "Проекта братской школы, который является важной частью сотрудничества Турции и Азербайджана в сфере образования".

"Находящиеся в настоящее время в Баку учащиеся и преподаватели Анатолийского лицея имени Мамед Эмина Расулзаде Анкары посетили посла Джахита Багчи. Посол пообщался с учащимися, вручил им подарки и пожелал успехов в учебе", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə səfiri Rəsulzadə adına liseyin şagirdlərini qəbul edib

Самое читаемое

В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
4 мая 2024 г. 17:07
МВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
ФотоМВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
4 мая 2024 г. 13:28
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
4 мая 2024 г. 16:28
Бакинский марафон - 2024: завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
"Бакинский марафон - 2024": завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
4 мая 2024 г. 15:26
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
4 мая 2024 г. 12:15
В Москве начался крупный пожар
В Москве начался крупный пожар
4 мая 2024 г. 16:57
В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
ВидеоВ Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
2 мая 2024 г. 15:49
В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам
В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам
4 мая 2024 г. 15:11
Евровидение-2024: Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
"Евровидение-2024": Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
8 мая 2024 г. 01:25
Во Франции заявили, что Си Цзиньпин унизил Макрона на встрече с фон дер Ляйен
Во Франции заявили, что Си Цзиньпин унизил Макрона на встрече с фон дер Ляйен
8 мая 2024 г. 06:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi