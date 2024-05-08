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Журналисты ознакомились с новым корпусом электронных экзаменов ГЭЦ

Журналисты ознакомились с новым корпусом электронных экзаменов ГЭЦ Организован медиатур в корпус электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).
Наука и образование
8 мая 2024 г. 12:45
Журналисты ознакомились с новым корпусом электронных экзаменов ГЭЦ

Организован медиатур в корпус электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Как сообщает Report, новый корпус в основном предназначен для проведения электронных экзаменов.

В здании имеются залы и другие функциональные помещения, предназначенные для проведения электронных международных экзаменов, собеседований различного назначения и тренингов.

Облачная инфраструктура корпуса построена на современной инновационной платформе private cloud, которая позволяет проводить и управлять электронными экзаменами по всей стране за пределами здания.

В корпусе можно организовать все 45 видов экзаменов Министерства образования и культуры, в процесс оценивания ежедневно в две смены могут быть привлечены около 1 700 человек.

Запуск данного экзаменационного корпуса – это первый шаг на пути к цифровизации массового процесса оценки знаний в различных областях. Планируется развивать платформу с использованием более современных инструментов, включая применение мультимедийных технологий, ситуационных задач и тестирование навыков письма и разговорной речи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоJurnalistlər Dövlət İmtahan Mərkəzinin yeni imtahan korpusu ilə tanış olub

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