Министры образования Азербайджана и Турции обсудили дальнейшее сотрудничество

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, находящийся с визитом в Анкаре, встретился с турецким коллегой Юсуфом Текиным.

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, находящийся с визитом в Анкаре, встретился с турецким коллегой Юсуфом Текиным.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе Министерства национального образования Турции.

"Министр Текин встретился с министром образования Азербайджана Эмином Амруллаевым, находящимся с визитом в Турции для участия в 11-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что главы ведомств обменялись мнениями относительно продолжающегося и намеченного сотрудничества в сфере образования между двумя странами.