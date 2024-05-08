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Министры образования Азербайджана и Турции обсудили дальнейшее сотрудничество

Министры образования Азербайджана и Турции обсудили дальнейшее сотрудничество Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, находящийся с визитом в Анкаре, встретился с турецким коллегой Юсуфом Текиным.
Наука и образование
8 мая 2024 г. 22:03
Министры образования Азербайджана и Турции обсудили дальнейшее сотрудничество

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, находящийся с визитом в Анкаре, встретился с турецким коллегой Юсуфом Текиным.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства национального образования Турции.

"Министр Текин встретился с министром образования Азербайджана Эмином Амруллаевым, находящимся с визитом в Турции для участия в 11-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что главы ведомств обменялись мнениями относительно продолжающегося и намеченного сотрудничества в сфере образования между двумя странами.

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